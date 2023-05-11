Закрыть нелегальную авторазборку на Завокзалье пообещали депутаты

17:23, 11 мая 2023, ПАИ

Контрольный выезд депутатов Псковской городской Думы на территорию избирательного округа №2 состоялся в четверг, 11 мая. В нем приняли участие депутат ПГД по округу Алеся Михачева, председатель городской Думы Александр Гончаренко, представители управления городского хозяйства администрации Пскова, местные жители. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Выезд начался со встречи с жителями домов на улице 1-я Поселочная, которые попросили решить проблему с расположенной по соседству авторазборкой. «Постоянный грохот, загружают-разгружают железо, вонь, дым, и это всего в двадцати метрах от жилого дома», - рассказала одна из активисток.

Начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий сообщил, что несколько лет назад по участку было выдано разрешение на индивидуальное жилищное строительство. Сейчас этот объект числится как «объект незавершенного строительства», а авторазборка в нем работает незаконно.

«Депутат по вашему округу напишет депутатский запрос в прокуратуру, чтобы его сотрудники пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в жилой зоне», - резюмировал обсуждение председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Жителей улицы Паровозной беспокоило, что их участки регулярно затапливаются водой. «Раньше здесь были только каналы, а когда началась жилая застройка, то дома построили низко. И когда начали строить дороги, то дома оказались в зоне затопления», - сообщил участникам выезда местный житель.

По словам Александра Грацкого, властям города хорошо известна эта проблема. К ее решению планируется приступить в ближайшие два-три года при условии необходимого финансирования.

Также участники встречи обсудили с местными жителями вопросы благоустройства территории возле железнодорожного депо, организации транспортного сообщения с другими микрорайонами города, уборки пешеходного моста в районе железнодорожного вокзала, сноса заброшенных строений, установки искусственных неровностей.