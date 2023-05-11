Школьники Пскова смогут поучаствовать в бесплатных летних сменах в «Кванториуме»

18:02, 11 мая 2023, ПАИ

Набор на летние тематические смены и образовательные интенсивы для детей от 12 до 18 лет в июне и июле этого года пройдёт в детском технопарке «Кванториум Псков». Участие бесплатно, питание не предусмотрено, сообщили ПАИ в организации.

Первая летняя смена, «Межквантумный скачок», пройдёт с 5 по 21 июня. Это смена для тех, кто не учился в детском технопарке в 2023 году или хочет начать обучение в «Кванториуме», но не знает, какое направление выбрать. За 12 дней смены дети посетят мастер-классы во всех квантумах, попробуют себя в робототехнике, запустят квадрокоптер, поработают с виртуальной реальностью и многое другое. В программе смены представлена и насыщенная внеучебная деятельность — квизы, квесты и другие командные игры.

Также в «Кванториуме» пройдут интенсивы — короткие образовательные программы от пяти дней. Курсы представляют собой погружение в основные направления, например занятия по веб-картографии или дополненной реальности, а также выход за пределы программ квантумов. Можно посетить курс работы с речью, прокачать гибкие компетенции.

Ознакомиться с расписанием и подать заявку можно здесь.

«Больше половины мест на летние мероприятия в «‎Кванториуме» уже занято. Радует, что столько родителей доверяют нам своих детей», — сказала директор псковского «Кванториума» Надежда Григорьева.

Добавим, всего этим летом «Кванториум» в Пскове посетит более 450 школьников.