Противопожарный режим введён с 12 мая в Псковской области
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Фото: Губернатор Псковской области
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Фото: Губернатор Псковской области
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Фото: Губернатор Псковской области
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Фото: Губернатор Псковской области
Губернатор Псковской области подписал указ об установлении в Псковской области особого противопожарного режима с 12 по 21 мая. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.
Указ включает в себя несколько пунктов запрета:
1. Запрет на посещение гражданами лесов, расположенных в границах лесничеств.
2. Запрет на въезд в леса транспортных средств, за исключением случаев, связанных с использованием лесов на основании госконтрактов, для обеспечения пожарной и санитарной безопасности.
3. Запрет на разведение костров в лесах и выжигание сухой травы на примыкающих к лесам территориях.
4. Запрет на использование сооружений для приготовления блюд на огне и углях в лесах и на прилегающих территориях.
О фактах обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства нужно сообщать по телефону 8-800-100-14-84.