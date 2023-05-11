Противопожарный режим введён с 12 мая в Псковской области

20:15, 11 мая 2023, ПАИ



Фото: Губернатор Псковской области



Фото: Губернатор Псковской области



Фото: Губернатор Псковской области



Фото: Губернатор Псковской области







Губернатор Псковской области подписал указ об установлении в Псковской области особого противопожарного режима с 12 по 21 мая. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Указ включает в себя несколько пунктов запрета:

1. Запрет на посещение гражданами лесов, расположенных в границах лесничеств.

2. Запрет на въезд в леса транспортных средств, за исключением случаев, связанных с использованием лесов на основании госконтрактов, для обеспечения пожарной и санитарной безопасности.

3. Запрет на разведение костров в лесах и выжигание сухой травы на примыкающих к лесам территориях.

4. Запрет на использование сооружений для приготовления блюд на огне и углях в лесах и на прилегающих территориях.

О фактах обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства нужно сообщать по телефону 8-800-100-14-84.