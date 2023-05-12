Фестиваль любительских театров проходит в Псковском районе

08:20, 12 мая 2023, ПАИ

11 мая в Родинском доме культуры открылся Всероссийский театральный фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Смотри». Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.



12 коллективов и более 150 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Оренбурга, Перми, Пскова, Новоржева, Бежаниц приехали в Псковский район, чтобы принять участие в фестивале.

«С удовольствием поздравили вместе с Наталией Соколовой и Юрием Кремневым всех участников с открытием фестиваля. Пожелала всем коллективам удачи на выступлениях, хорошего общения! Приглашаем всех окунуться в атмосферу театра и посетить «Смотри», - отметила Фёдорова.