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Общество

Фестиваль любительских театров проходит в Псковском районе

 

11 мая в Родинском доме культуры открылся Всероссийский театральный фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Смотри». Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.
 
12 коллективов и более 150 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Оренбурга, Перми, Пскова, Новоржева, Бежаниц приехали в Псковский район, чтобы принять участие в фестивале.

«С удовольствием поздравили вместе с Наталией Соколовой и Юрием Кремневым всех участников с открытием фестиваля. Пожелала всем коллективам удачи на выступлениях, хорошего общения! Приглашаем всех окунуться в атмосферу театра и посетить «Смотри», - отметила Фёдорова.

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