Причастная к хищению 11 млн рублей у МВД мошенница из Пскова получила условный срок

12:57, 12 мая 2023, ПАИ

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении одного из девяти участников преступного сообщества, обвиняемых в серии мошенничеств в особо крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области

Эта подсудимая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и активно содействовала раскрытию и расследованию преступлений.

С 2018 по 2021 год участники преступного сообщества, в которое входили руководители подразделений УМВД России по Псковской области и их подчиненные из тылового обеспечения, а также сотрудники коммерческих организаций Пскова по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, украли бюджетные средства МВД России на сумму почти 11 млн рублей, а также похитили 20 ведомственных легковых и грузовых автомобилей иностранного и отечественного производства и специальную технику, причинив общий ущерб на сумму почти 20 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД России, а также собственной безопасности УМВД России по Псковской области.

В ходе обысков следователи изъяли у фигурантов наличные деньги на сумму около одного миллиона рублей, а также наложили арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов в Псковской области и других регионах России на общую сумму 7 млн рублей.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Наказание будет отбывать условно.

В отношении двух других фигурантов, которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела рассматриваются в суде. Ещё шесть подследственных, половина из которых содержится под стражей, в связи с окончанием предварительного следствия знакомятся с материалами основного уголовного дела.