Причастная к хищению 11 млн рублей у МВД мошенница из Пскова получила условный срок
Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении одного из девяти участников преступного сообщества, обвиняемых в серии мошенничеств в особо крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области
Эта подсудимая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и активно содействовала раскрытию и расследованию преступлений.
С 2018 по 2021 год участники преступного сообщества, в которое входили руководители подразделений УМВД России по Псковской области и их подчиненные из тылового обеспечения, а также сотрудники коммерческих организаций Пскова по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, украли бюджетные средства МВД России на сумму почти 11 млн рублей, а также похитили 20 ведомственных легковых и грузовых автомобилей иностранного и отечественного производства и специальную технику, причинив общий ущерб на сумму почти 20 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД России, а также собственной безопасности УМВД России по Псковской области.
В ходе обысков следователи изъяли у фигурантов наличные деньги на сумму около одного миллиона рублей, а также наложили арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов в Псковской области и других регионах России на общую сумму 7 млн рублей.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Наказание будет отбывать условно.
В отношении двух других фигурантов, которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела рассматриваются в суде. Ещё шесть подследственных, половина из которых содержится под стражей, в связи с окончанием предварительного следствия знакомятся с материалами основного уголовного дела.