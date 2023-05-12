Профсоюзы продолжают оказывать поддержку бойцам 76-й дивизии ВДВ

20:46, 12 мая 2023, ПАИ

Необходимое оборудование и минеральную воду передали псковским десантникам в зону СВО председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов совместно с руководителями региональных отраслевых профсоюзных организаций и активистами Общероссийской общественной организации «Офицеры России» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Мероприятие стало завершением праздничного благотворительного концерта, состоявшегося в честь первомайских праздников, а также в поддержку проводимой специальной военной операции. Сумма пожертвований составила более 50 тысяч рублей. На эти деньги закуплены генераторы, несколько бензопил и другие необходимые бойцам вещи и инструменты.

«Псковские профсоюзы вносят свою лепту в общее дело, приближая победу в спецоперации, и уверены, что враг будет разбит, а Украина будет демилитаризована и денацифицирована», — отметил Игорь Иванов.

Также принято решение передать в зону СВО тонну уже популярной у бойцов минеральной воды, которую производят в профсоюзном санатории «Хилово».