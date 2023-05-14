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Тяжелоатлеты из Пскова стали призёрами на турнире в Новгородской области

Тяжелоатлеты из Пскова стали призёрами на шестом традиционном турнире, который посвящён памяти основателя тяжёлой атлетики в Батецком районе Николаю Сысоеву. Соревнования проходили в посёлке Батецком Новгородского района, сообщили ПАИ в псковской спортивной школе олимпийского резерва «Надежда».

Фото: псковская СШОР «Надежда»

В турнире приняли участие спортсмены из посёлка Кулотино и Батецкое Новгородской области, Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода.

Псковскую команду представляли спортсмены СШОР «Надежда». По итогам соревнований Марина Румянцева заняла первое и второе места в абсолютном первенстве среди девушек в весовой категории 45 кг. Ольга Демина стала золотым призёром в весовой категории (в/к) +67 кг и заняла третье место в абсолютном первенстве среди девушек.

Григорий Валуев стал победителем в в/к 49 кг, а Алексей Козлов победил в в/к 67 кг. Илья Иванов и Илья Викторов взяли серебро в в/к 61 и в/к 67 кг соответственно. 

Константин Черевко стал обладателем бронзовой медали в в/к 55 кг. Никита Филиппов стал третьим в в/к 61 кг. Кирилл Стыров занял третье место в в/к 73. 

Тренируются спортсмены под руководством Игоря Цветкова.

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