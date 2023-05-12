Турецкий ЦИК заявил о падении доли голосов за Эрдогана ниже 50%
После вскрытия 91,1 % урн для голосования в Турции доля поддержки действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана опустилась ниже отметки 50 %. Об этом 14 мая сообщает ЦИК.
Если ни один из кандидатов не наберёт необходимого количества голосов, 28 мая пройдёт второй этап выборов.
Ранее сообщалось, что Реджеп Эрдоган лидирует в президентской гонке после обработки 52 % голосов.
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28 апреля 2023
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