Турецкий ЦИК заявил о падении доли голосов за Эрдогана ниже 50%

23:11, 14 мая 2023, ПАИ

После вскрытия 91,1 % урн для голосования в Турции доля поддержки действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана опустилась ниже отметки 50 %. Об этом 14 мая сообщает ЦИК.

Если ни один из кандидатов не наберёт необходимого количества голосов, 28 мая пройдёт второй этап выборов.

Ранее сообщалось, что Реджеп Эрдоган лидирует в президентской гонке после обработки 52 % голосов.