Поддержим проект благоустройства памятника в Крестах – депутат Сергей Гаврилов

10:29, 15 мая 2023, ПАИ

Почему особое внимание уделяется теме патриотизма в самом большом городском округе № 4, поддержанию порядка на воинских захоронениях и можно ли победить борщевик, выяснял корреспондент ПАИ у депутата Псковской городской Думы Сергея Гаврилова.

– 4-й округ – это городская окраина со всеми вытекающими последствиями, такими как его протяженность и частный сектор. Что глобальное там происходит сегодня?

– Сейчас подумал, что «четверки» связаны. Четвертый срок являюсь депутатом Псковской городской Думы по четвертому округу, где я жил с 1989 года. Самое главное, сейчас проходит голосование по проектам благоустройства общественных территорий, в списке территория памятника, установленного в честь 50-летия Красной Армии. Кстати, в следующем году исполняется 55 лет с даты его установки. Он был сооружен в 1969 году на месте, где проходили первые бои молодой Красной Армии с кайзеровскими войсками 23-24 февраля 1918 года.

Эта территория, возле памятника, используется при проведении парадов, митингов и других торжественных мероприятий в Дни воинской славы России.

– И за эти годы он ни разу не ремонтировался?

– Ремонт был, но незначительный. За годы эксплуатации не только сам памятник пострадал от вандалов – требует благоустройства и прилегающая территория, необходима замена покрытия, замена бортовых камней, озеленение, оборудование архитектурной подсветки. Очень хотелось бы, чтобы проект благоустройства поддержали не только жители нашего округа, но и другие горожане.

– И как сейчас голосуют, активно?

– Не очень. Поэтому, пользуясь возможностью, призываю проголосовать за этот объект, которым пользуется весь город.

– На вашем округе не одно место памяти: это прежде всего мемориал на месте бывшего концлагеря, где погибло 65 тысяч советских воинов.

– Это и место гибели самолёта с экипажем Гудина, кстати, в июле исполнится 30 лет с момента катастрофы. Мы с ветеранами авиационного Берлинского полка убрали территорию, посадили сирень - делаем это ежегодно. На территории округа находится и памятник летчикам-героям Великой Отечественной войны.

Традиционно в День Победы проходят мероприятия возле братской могилы, где захоронено 65 тысяч воинов. Отрадно, что молодёжь участвует в таких мероприятиях. Родители приходят с детьми. Это даёт понимание опасности фашизма, это то, что мы должны передать следующим поколениям. В этом году, я надеюсь, завершится проектирование благоустройства памятника жертвам концлагеря, ведь территория давно требует ремонта.

– И, кстати, девочка из вашего округа победила во всероссийском патриотическом конкурсе!

– Это Ксения Комарова, ученица школы-интерната. Она заняла почётное 2-е место во Всероссийском творческом конкурсе краеведческих видеопроектов «Люди неба – 2023».

В нём участвовало более полутора тысяч человек из 26 регионов. От нашей области – только эта девочка. Она разработала прекрасный туристический маршрут и рассказала о полярном лётчике Самуиле Клебанове, связав судьбу героя с литературным персонажем из романа Каверина «Два капитана». Получилось очень красиво. И я рад, что тема лётчиков ребятам близка, как и мне в детстве.



– Сейчас много говорят о ТОСах. В вашем округе они создаются?

– В настоящее время активно действует ТОС «Луговая 1а». Кстати, он был одним из первых зарегистрированных в областном центре. Там сделана дворовая территория, теперь будут установлены урны, скамейки, огорожены клумбы.

Процесс оформления проходят ещё два ТОСа в военном городке. Один ТОС - в Учхозе. Жители проявляют инициативу по их созданию, но есть и подводные камни – определение собственника земли. Поэтому остаются вопросы в реализации планов по созданию ТОСов.

– Городские окраины потихонечку облагораживаются, сделана дорога в микрорайоне Псковкирпич по нацпроекту БКАД. Что ещё в планах?

– Из крупных проектов – ремонт улиц Харченко и Лепешинского.

– Жители Крестов жалуются на засилье борщевика. Что мешает, наконец, его победить? Денег мало выделяется?

– Борщевик остаётся. Может, тех, кто в городе живёт, он не так волнует. А вот в округах Гаврилова, Стороненкова и Неваленной его навалом. В моем округе особенно его много на улицах Трояновского, в Крестах, в районе Учхоза. А на Трояновского, где выделены участки многодетным семьям, недалеко заброшенные поля, там сорняк особо наступает: одни выкашивают его на своих участках, другие – нет. И дело не в деньгах, здесь нужно усиление контроля за подрядчиками, которые часто не имеют достаточного количества техники и химикатов. Например, сейчас самое время проводить покос и обработку специальными средствами. Вместе со старшими домов и активными жителями берем этот вопрос на контроль.