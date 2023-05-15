Определены 11 площадок проведения проекта «Билет в будущее»

13:12, 15 мая 2023, ПАИ

Фонд гуманитарных проектов завершил отбор регионов для проведения фестиваля профессий «Билет в будущее» в 2023 году. В их число вошли 11 российских городов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе федерального оператора проекта.

Фестивали пройдут в Ростове, Уфе, Красноярске, Калининграде, Хабаровске, Москве, Саранске, Липецке, Кемерове, Южно-Сахалинске и Благовещенске. 11 площадок «Билета в будущее» посетят 100 000 человек офлайн и более 6 млн присоединятся к онлайн-мероприятиям.

Отметим, фестиваль профессий охватит девять профессиональных сред: безопасная, умная, социальная, здоровая, комфортная, индустриальная, креативная, деловая и аграрная среда. Благодаря персональной профдиагностике участники фестиваля смогут «примерить» на себя интересную им профессию. Также каждый сможет пообщаться со сверстниками, профориентологами и специалистами-практиками из разных областей. Будущие профессионалы познакомятся с самыми востребованными профессиями на рынке труда.

К примеру, на профпробе по профессии «Программист» за час старшеклассники должны разработать игровое приложение и в конце встречи смогут протестировать результат своего труда. К тому же ребята узнают об основах программирования и о современных IT-профессиях.

Организаторами региональных фестивалей выступают федеральный оператор проекта «Билет в будущее» – Фонд гуманитарных проектов и региональные министерства образования. Проект ранней профессиональной ориентации учеников 6–11-х классов «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».