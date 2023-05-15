Митрополит Тихон рассказал о встрече Путина с известным старцем

16:28, 15 мая 2023, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон ответил на вопрос, связанный с приездом президента РФ Владимира Путина в Псково-Печерский монастырь в 2000 году. Речь об этом зашла в интервью Ксении Собчак на её YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Есть кинохроника посещения монастыря Владимиром Путиным. Там он встречался с отцом Иоанном Крестьянкиным, и эта встреча обросла легендами: якобы старец благословил Путина Федоровской иконой, которой ранее на царствование благословляли Романовых», - отметила Собчак.

Митрополит Тихон ответил, что старец подарил Путину икону и действительно благословил. «Но я не знаю, какой именно иконой. Всё это было впопыхах», - резюмировал митрополит Тихон.