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Сергей Степашин не исключил статуса лавры для Псково-Печерского монастыря

Председатель попечительского совета Фонда развития территорий, председатель совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергей Степашин на совещании в Пскове 16 мая не исключил, что Псково-Печерский монастырь может получить статус лавры. Об этом сообщил корреспондент ПАИ.

Фото: Андрей Степанов / ПАИ

«После того что случилось на Украине с Киево-Печерской лаврой Псково-Печерский монастырь, и мы это обсудим с патриархом, должен занимать особое место в православном мире, - заявил Степашин. - Это важно с точки зрения привлечения туристов и паломников. Возможно, в перспективе он мог бы стать лаврой. И Псков, и Псково-Печерский монастырь должны стать центрами притяжения. К тому же в этом году обитель отмечает 550-летие. Думаю, мы найдем решение о выделении монастырю дополнительных средств. К тому же владыка Тихон - человек неравнодушный, умеет строить, организовывать, умеет убеждать».

Фото: Псково-Печерского монастыря

Сергей Степашин отметил и динамичную работу на объектах культурного наследия Пскова. «Работа продолжается. Сегодня мы воочию убедились, что памятники, которые возрождаются в центре Пскова, будут открыты к 2024 году», - сказал он.

Сергей Степашин подчеркнул, что в Псковской области хотят побывать «огромное количество людей». «Уже есть хорошая логистика с Петербургом - поезда «Ласточка», есть другие маршруты. Поэтому надо подумать о гостиницах. Да, ситуация непростая, но гуманитарные проекты нужны как никогда. Будем продолжать работу. Мы должны показать, что работаем на мир», - заключил Степашин.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что на недавней встрече с Владимиром Путиным докладывал о работе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». «Я рассказал, что число объектов, которое АНО приняло под опеку, выросло с 36 до 63. Это стало возможным благодаря рачительному подходу к выделяемым средствам и предметной, адресной работе с подрядчиками», - подчеркнул губернатор.

По его словам, на сегодня количество объектов составляет уже 69: 68 объектов культурного наследия федерального и регионального значения и федеральный лагерь «Истоки» в Печорах. По 32 объектам завершено проектирование, на семи проведены противоаварийные и реставрационные работы, пять из них сданы в прошлом году.

«В частности, приведена в порядок могила Александра Пушкина, церковь Александра Невского, часовня у Снятной горы, спасли от разрушения собор Снятогорского монастыря. Вы помните, в каком состоянии он был. Сейчас идёт реставрация 15 объектов, на 12 работы начнутся в этом году», - добавил Михаил Ведерников.

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