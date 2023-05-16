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Общество

Колокольню Троицкого собора в Пскове могут освободить от лесов летом

Леса с колокольни Троицкого собора в Пскове при соблюдении ряда условий можно будет убрать через месяц. Об этом в ходе визита в регион председателя попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергея Степашина сообщил гнеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, также принимающий участие в выезде на объект, отметил, что если это негативно не повлияет на ход работ, леса с колокольни нужно снимать. 

Денис Василенко назвал колокольню непростым объектом. Он пояснил, что её нижний ярус покрыт цементной штукатуркой, которая не пропускает воздух. В результате чего происходит сильное разрушение камня.

Напомним, сегодня в Псковской области с рабочим визитом находится председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин. Сопровождают во время рабочей поездки Сергея Степашина губернатор Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин. Первым объектом в рамках рабочей программы был дом на пересечении улиц Инженерной и Юности, возводимый по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

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