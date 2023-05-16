Сергей Степашин: Псковская область должна стать самым привлекательным для туристов регионом в России

12:24, 16 мая 2023, ПАИ

Псковская область должна стать самым привлекательным для туристов регионом в России, заявил журналистам председатель попечительского совета Фонда развития территорий, председатель совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергей Степашин, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня мы посмотрели, как идёт работа на историко-архитектурных памятниках в Псковской области. Сейчас под опекой АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» 69 объектов, а начинали с 32, - напомнил Сергей Степашин. - Несмотря на пандемию, СВО, которая требует привлечения бюджетных ресурсов, работа не приостановлена. Меняется облик Печор, меняется облик Пскова. И то, что нам поручил президент, мы выполним. Кроме того, мы должны думать о будущем. Мы должны показать всем нашим соседям, что сделаем всё необходимое для привлекательности Псковской земли».

Сергей Степашин заявил, что ситуация в Псковской области «изменилась кардинально». «Я видел регион в разные годы. Его называли «убитым» и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения бюджета, настроений граждан. Сейчас Псковская область - динамично развивающийся регион. Благодарю губернатора и его команду за работу. Здесь умеют считать, делать, умеют строить. Псковская область должна быть одним из самых привлекательных мест в стране с точки зрения туристов», - подчеркнул Сергей Степашин.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что Псковская область с её сложностями и объёмом работ по разным направлениям «долгое время находится в сфере особого внимания Сергея Вадимовича». «Я благодарен ему и за контроль, и за обеспечение правильной коммуникации с соответствующими министерствами. Все 69 объектов непростые и капиталоёмкие, но мы идём в графике. Отсечкой станет конец 2024 года, когда все объекты свяжутся в ансамбли, историко-архитектурные комплексы. Значительные визуальные изменения заметят и псковичи, и многочисленные туристы, которых с каждым годом у нас становится всё больше», - заключил губернатор.