За похищение и пытки псковского бизнесмена преступники получили сроки в колонии строгого режима

11:29, 17 мая 2023, ПАИ

За похищение и пытки псковского бизнесмена преступники получили сроки в колонии строгого режима. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Псковский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Московской области Элшана Керимова и 24-летнего жителя Ульяновска Меджида Сулейманова. Они признаны виновными по пункту «а» части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

В мае 2021 года Керимов и Сулейманов похитили предпринимателя, чтобы получить с родственников потерпевшего выкуп в размере 2 млн долларов.

Подсудимые и другие члены банды силой выволокли мужчину из автомобиля и увезли в Ленинградскую область. В течение месяца потерпевшего прятали в арендованных частных домах, которые регулярно меняли для конспирации. Бизнесмена держали в закрытых помещениях в наручниках и постоянно избивали, используя для этого пистолет, металлическую биту и другие предметы. Кроме того, мужчину пытали с помощью паяльника или утюга. В результате на теле у потерпевшего остался ожог.

Во время избиения преступники записывали аудиосообщения родственникам предпринимателя и требовали деньги.

Благодаря действиям правоохранительных органов похищенного удалось освободить, двое участников организованной группы были задержаны.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил Керимову наказание в виде шести лет лишения свободы, Сулейманову – семи лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении других участников преступной группы выделено в отдельное производство, они находятся в международном розыске.