Ещё одного резидента исключили из ОЭЗ «Моглино»

12:15, 17 мая 2023, ПАИ

Суд расторг ещё одно соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде.

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском к ООО «Экокабель» о расторжении соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Моглино» и взыскании 5 млн рублей штрафа в связи с существенным нарушением резидентом условий соглашения.

Согласно условиям соглашения резидент обязался осуществить инвестиции в размере не менее 175 млн рублей, построить объект в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные бизнес-планом и проектной документацией. Соглашение действовало до 2061 года.



Во время проверки выяснилось, что резидент ничего не построили и никаких инвестиций не внёс. В итоге суд расторг соглашение и постановил взыскать 5 млн рублей штрафа. Решение по делу в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.

Ранее соглашение было расторгнуто с ООО «Термохольтц».