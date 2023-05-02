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Суд расторг соглашение об осуществлении деятельности в ОЭЗ «Моглино»

Суд расторг соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Моглино», заключенное с ООО «Термохольтц». Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Псковской области.

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском к ООО «Термохольтц» (резидент) о расторжении соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Моглино» и взыскании 5 млн руб. штрафа в связи с существенным нарушением резидентом условий соглашения.

Предметом соглашения являлось ведение резидентом промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне в соответствии с бизнес-планом, а именно: производство строительных панелей из массивной древесины; создание резидентом завода по производству строительных панелей из массивной древесины.

Согласно условиям соглашения резидент обязан осуществить инвестиции в сумме не менее чем 500 млн руб.

В ходе проведенной истцом плановой проверки исполнения ООО «Термохольтц» условий соглашения выявлено, что ответчик нарушил сроки строительства объекта, предусмотренные бизнес-планом, нарушил сроки присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, не представил органу исполнительной власти положительные заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных бизнес-планом, не направил в ОЭЗ ППТ «Моглино» заявление о предоставлении технических условий на подключение/присоединение объекта капитального строительства к сетям газо-, водоснабжения и водоотведения, на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Выявленные нарушения относятся к существенным и являются основанием для досрочного расторжения соглашения с возложением на ответчика неблагоприятных последствий в виде штрафа.

Учитывая изложенное суд расторг соглашение и взыскал с ООО «Термохольтц» 5 млн руб. штрафа. Решение по делу  в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.

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