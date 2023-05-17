Безработный мужчина ночью обокрал дом в Пыталово

13:01, 17 мая 2023, ПАИ

Сотрудники отделения МВД России по Пыталовскому району раскрыли дачную кражу по горячим следам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ночь на 16 мая в Пыталово из дачного дома похитили деньги и продукты. Обнаружив пропажу, потерпевшая сразу же обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники отделения МВД России по Пыталовскому району провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 54-летний местный житель.

По версии следствия, мужчина попытался сначала взломать входную дверь, а затем проник в помещение, открыв накидной крючок оконного проёма. Злоумышленник похитил из жилища четыре тысячи рублей и продукты питания, после чего скрылся.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В ходе обыска часть похищенного обнаружена и изъята. Ведётся следствие.