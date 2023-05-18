Более половины псковичей выступили за возврат к системе распределения в вузах

09:13, 18 мая 2023, ПАИ

Более половины опрошенных псковичей выступили за возврат к системе распределения в вузах, сообщает сервис SuperJob.

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет выпускников-бюджетников отработать три года по распределению, а в случае отказа — возместить государству расходы на обучение. Экономически активным горожанам и родителям старшеклассников идея возврата к системе распределения и гарантированному трудоустройству выпускников вузов кажется привлекательнее, чем самим студентам.

54 % псковичей — за возврат к системе распределения выпускников вузов. Каждый четвертый высказался против, 22 % затруднились с ответом. Чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты старше 45 лет (70 %) и горожане с высшим образованием (62 %). Опрос родителей учащихся 10-11-х классов показал, что большинство из них считает возврат к системе распределения выпускников благом (65 %). Среди студентов университетов и институтов возвращение к системе распределения выпускников поддерживают лишь 3 из 10, 44 % считают, что подобная система нарушает свободу выбора, и высказываются против ее введения.