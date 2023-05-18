Похитившего бутылку бренди псковича осудили

13:05, 18 мая 2023, ПАИ

Неоднократно судимого за кражи жителя Пскова вновь осудили. Одно из преступлений произошло в сентябре 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Пскович, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в торговом зале магазина в центре города похитил бутылку бренди, однако его разоблачил продавец при выходе из торгового зала.

Не реагируя на просьбу сотрудника магазина вернуть товар, мужчина покинул магазин. Вскоре после этого похитителя задержали находившиеся поблизости сотрудники полиции, к которым за помощью обратился продавец. В ходе задержания мужчина оказывал сопротивление представителям власти, выражался нецензурно и применял насилие.

Псковича обвинили в совершении грабежа и применении насилия в отношении представителей власти (часть 1 статья 161 и часть 1 статьи 318 УК РФ).

Суд признал его виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.