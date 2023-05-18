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Политика

Вячеслав Володин: Английский – мертвый язык

Cпикер Госдумы России Вячеслав Володин на заседании совета назвал английский язык мертвым, пишет РИА Новости.

«Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский – это мертвый язык. Всё, время ушло», - сообщил Вячеслав Володин, комментируя выступление на русском языке на совете представителя КНР.

Он также сообщил, что пример Китая – яркий пример сохранения культуры, традиции. «Это толерантность во всем, философия, которая уходит в тысячелетнюю историю», - отметил он.

«И кстати, коллеги, по-товарищески, был в Индии. В ходе встречи все, понятно, готовились, но, как оказалось, переводчика не оказалось. Потому что в Индии должностные лица все говорят уже на своём родном языке – на хинди. А мы все думаем, что надо перевод делать с английского», - рассказал председатель Госдумы.

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