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Культура

Новый памятник откроют в Пушкинских Горах 2 июня

Церемонией открытия памятника «Музейщикам Пушкиногорья», по существу, начнутся Дни пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийский Пушкинский праздник поэзии) в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

Инициатива создания этого памятника принадлежит сотрудникам Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»; силами музея-заповедника эта идея получила и своё воплощение в жизнь.

«Важно, что пожертвования на создание монумента, призванного выразить признательность людям, чьим трудом, терпением и талантом для поколений хранится память о великом русском поэте, поступали от многих и многих россиян — как от частных лиц, так и от организаций», — подчеркнули в «Михайловском».

Памятник «Музейщикам Пушкиногорья» — работа известного российского художника и скульптора Юрия Злоти. Он изображает мужчину и женщину, высаживающих деревце — символ жизненной силы и твёрдости духа. В мужской фигуре явно читается портретное сходство с С. С. Гейченко — легендарным музейщиком, на чью долю выпала непростая задача восстановления разрушенного «Пушкинского уголка» после Великой Отечественной войны.

Памятник будет установлен перед зданием научно-культурного центра музея-заповедника в посёлке Пушкинские Горы (Площадь Музейщиков). Его торжественное открытие назначено на пятницу, 2 июня. Начнут церемонию в 17:00.

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