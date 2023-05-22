Изменения в бюджет Пскова на 2023 год обсудили члены думского комитета

15:43, 22 мая 2023, ПАИ

Вопрос об изменениях в бюджет Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике на заседании, которое состоялось в понедельник, 22 мая, под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Как сообщили представители администрации Пскова, доходы бюджета на 2023 год уменьшаются на сумму 148,4 млн рублей. Депутат Наталья Юрченко попросила уточнить источники финансирования строительства новой спортивной площадки в парке имени 300-летия прокуратуры. «12 млн рублей выделяется из городского бюджета, 20 млн рублей - из областного», - ответили ей.

Также на заседании комитета депутаты рассмотрели вопросы об исполнении бюджета города за первый квартал 2023 года. Сотрудники финансового управления администрации Пскова доложили, что за этот период доходы составили 1,2 млрд рублей, или 17,1 % от плановых назначений, расходы были профинансированы на 16,6 % от плановых назначений.

По сравнению с первым кварталом 2022 года в целом доходы бюджета Пскова увеличились на 4,7 %, расходы - на 4,3 %.