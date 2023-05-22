Назначен исполняющий обязанности директора Фонда инвестиционного развития Псковской области
Исполняющей обязанности директора Фонда инвестиционного развития Псковской области с 11 мая назначили Юлию Белобородову. Эту информацию ПАИ подтвердил источник в правительстве Псковской области.
Источник особо обратил внимание, что Белобородова — и. о. руководителя.
Напомним, ранее пост директора Фонда инвестиционного развития региона занимала Наталья Плявинская.
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22 мая 2023
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