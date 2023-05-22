Назначен исполняющий обязанности директора Фонда инвестиционного развития Псковской области

19:46, 22 мая 2023, ПАИ

Исполняющей обязанности директора Фонда инвестиционного развития Псковской области с 11 мая назначили Юлию Белобородову. Эту информацию ПАИ подтвердил источник в правительстве Псковской области.

Источник особо обратил внимание, что Белобородова — и. о. руководителя.

Напомним, ранее пост директора Фонда инвестиционного развития региона занимала Наталья Плявинская.