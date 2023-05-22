Псковича осудят за избиение женщины ногами

20:45, 22 мая 2023, ПАИ

Уголовное дело в отношении ранее судимого 39-летнего псковича, который из ревности кулаками и ногами избил свою сожительницу, направили в суд. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе дознания установлено, что в январе 2023 года злоумышленник совместно с сожительницей распивал спиртные напитки в квартире дома на улице Венской в деревне Борисовичи. В ходе распития между ними произошла ссора на почве ревности. Мужчина стал оскорблять и выгонять женщину из квартиры.

Также в ходе ссоры злоумышленник нанёс потерпевшей несколько ударов кулаками в область лица и туловища, отчего она упала на пол, а затем нанёс лежащей на полу женщине не менее пяти ударов ногой в область живота и грудной клетки. У пострадавшей диагностировали перелом ребра, перелом коронки зуба, кровоподтёки и другие повреждения, квалифицированные как средней тяжести вред здоровью.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.