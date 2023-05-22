Нетрезвого тракториста из Порхова повторно задержала полиция

08:20, 23 мая 2023, ПАИ

В Псковской области выявлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.

В Порховском районе 19 мая на дороге Порхов - Федотино стражи правопорядка остановили для проверки трактор МТЗ-80. Выяснилось, что управлял им житель Порховского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в Порхове по улице Калачева на автомашине ВАЗ-2115 ехал 23-летний местный житель. И он был «под градусом». А ночью 21 мая по дороге Остров – Вышгородок в Пыталовском районе на скутере двигался нетрезвый местный житель.

Обстоятельства произошедшего уточняются. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.