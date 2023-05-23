Ещё 6 млн рублей отдали псковичи мошенникам

09:00, 23 мая 2023, ПАИ

Ещё 6 млн рублей отдали псковичи мошенникам, сообщили УМВД России по Псковской области.

Некоторым жителям Пскова, Великих Лук, Печор, Псковского и Печорского районов звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. Под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, снятия денежных средств с банковских счетов граждан, организации дополнительного заработка в сети, а также при осуществлении операций купли-продажи товара через интернет-сайт обманным путем завладели деньгами собеседников на общую сумму более шести миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего. Большинство жертв нечистых на руку лиц были хорошо осведомлены о фактах подобного рода противоправных деяний, но всё равно поддались на уловки злоумышленников.