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Программы воспитания курсантов разработали в Пскове

Программы воспитания обучающихся разработали в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

22 мая под председательством начальника образовательной организации Александра Сысоева состоялось заседание совета Псковского филиала Университета ФСИН России. Рассмотрение программ воспитания и календарного графика воспитательной работы для набора 2023 года значилось первым вопросом в повестке заседания.

«Разработанные программы воспитания в целом регламентируют воспитательный процесс и направлены на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и традициям многонационального народа Российской Федерации», – отметил врио заместителя начальника Псковского филиала университета по кадрам Вадим Ильин.

Выступая с докладом, он подробно остановился на разделах программ, а именно целях, задачах, видах, формах и содержании воспитательной работы.

Члены совета филиала единогласным решением одобрили представленные программы и рекомендовали их к утверждению.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос о нормах учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава филиала на 2023-2024 учебный год.

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