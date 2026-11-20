Эксперт назвал главную опасность ИИ для творческих людей

15:22, 20 ноября 2026, ПАИ

Искусственный интеллект не заменит живого специалиста, но станет помощником в рутинных задачах. Такое мнение высказала создатель контента, SMM-специалист Яна Алексеева в интервью в выездной студии телеканала «Первый Псковский» на форуме «Наследие и инновации: формула роста в эпоху ИИ и новых коллабораций» в рамках Недели креативной экономики.

По словам спикера, Неделя креативной экономики – знаковое событие для региона. «Это то событие, которое не хочется пропускать. Конечно, какая-то новая информация, новые знакомства, контакты появляются, как и каждый год», – отметила Яна Алексеева.

Говоря о восприятии контента, она подтвердила, что аудитория настороженно относится к контенту, полностью сгенерированному искусственным интеллектом. «Очень многих людей на самом деле отталкивает контент, сгенерированный полностью искусственным интеллектом. Но, конечно, от этого никуда мы не денемся. Так или иначе, это всё равно помощники в контенте. Главное, наверное, не перегибать палку», – подчеркнула специалист.

По её оценке, грамотное использование ИИ не всегда заметно аудитории, тогда как некачественный, «быстрый» контент вызывает отторжение. «Скорее всего, мы сейчас просто перейдём к тому, что ручной труд будет цениться ещё больше. И всё-таки специалисты, которые умеют работать, создавать что-то сами, они будут цениться сильнее», – считает Яна Алексеева.

Она также отметила риск чрезмерной опоры на генеративные инструменты. «Как только мы увидели что-то красивое, что нам предложил искусственный интеллект, кажется, что это единственно правильный вариант. И наши интеллектуальные способности на этом заканчиваются. Мы перестаём думать, мы перестаём креативить, соответственно, и результат получается хуже», – предупредила спикер.

Касаясь форматов продвижения, Яна Алексеева указала на сокращение внимания аудитории. «Если мы говорим про короткие ролики, не всегда люди даже откроют описание, которое есть под ним. Поэтому, конечно, если уже затратили силы на создание видео, то лучше основную информацию, основной посыл вообще выдать в нём. <...> Статистика говорит, что люди ленятся, в принципе, и ролики досматривать, которые длятся 30 секунд, не то чтобы читать текст», – сказала она.

Неделя креативной экономики проходила в Пскове с 16 по 19 ноября. В её программу вошли молодёжный фестиваль «Место встречи: творчество как бизнес», воркшоп «Креативный компас: путь творца», образовательный интенсив и музыкальный шоу-кейс «За музыкой».

Мероприятия объединили представителей творческих профессий, предпринимателей, экспертов образовательных организаций и органов власти. Их цель – содействовать развитию креативного предпринимательства, укреплению профессиональных связей и созданию условий для реализации творческого потенциала в регионе.

Неделя креативной экономики прошла при поддержке центра «Мой бизнес» Псковской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».