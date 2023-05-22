Госдума призвала к запрету проезда польских фур по территории России
Депутаты Государственной думы единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории России, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза. Об этом в своём Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В результате принятого решения поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счёт России.
«Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около двух тысяч польских транспортных компаний обанкротятся», – заявил Вячеслав Володин.
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