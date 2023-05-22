Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Госдума призвала к запрету проезда польских фур по территории России

Депутаты Государственной думы единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории России, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза. Об этом в своём Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В результате принятого решения поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счёт России.

«Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около двух тысяч польских транспортных компаний обанкротятся», – заявил Вячеслав Володин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 мая 2023

Общероссийский форум молодёжных избирательных комиссий могут провести в Пскове
22 мая 2023

С отчётом перед областным Собранием выступит 1 июня губернатор Михаил Ведерников
21 мая 2023

Видеоверсию встречи Михаила Ведерникова и участников форума избиркомов покажет «Первый Псковский»

20 мая 2023

Правительство Псковской области перестроит работу администрации Великих Лук
20 мая 2023

Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России
19 мая 2023

Псковская область преодолела препятствия со стороны западных псевдопартнёров
19 мая 2023

Псковский губернатор ознакомился с инвестиционным потенциалом Коми
19 мая 2023

Своё мнение об операциях по коррекции зрения высказал псковский офтальмолог

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...