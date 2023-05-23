На 14,5% выросла заболеваемость коронавирусом в Псковской области

19:50, 23 мая 2023, ПАИ

На минувшей неделе на 14,5 % выросла заболеваемость коронавирусом в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего зарегистрировано 126 случаев (плюс 16 случаев по сравнению с предыдущей неделей), 95,2 % которых протекали в форме ОРВИ, остальные — в виде пневмонии.

В Пскове заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на прошедшей неделе снизилась на 32,6 % и составила 14,80 на 100 тысяч населения (31 случай), что ниже среднеобластной заболеваемости на 27,1 %; заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 0,5 % и составила 68,06 на 10 тысяч населения. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в регионе снизилась на 3,2 % и составила 43,51 на 10 тысяч населения.