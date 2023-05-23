Нумерацию избирательных участков утвердили в Псковской области

18:03, 23 мая 2023, ПАИ

Новая редакция единой нумерации избирательных участков при проведении выборов на территории Псковской области утверждена сегодня на 42-м заседании облизбиркома. К избирательным кампаниям в единый день голосования 2023 года на территории области сформировано 596 избирательных участков. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

Также члены комиссии утвердили результаты учёта объёма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий в апреле текущего года, и результаты проверки сведений о поступлении и расходовании средств за первый квартал 2023 года региональных отделений политических партий.

Кроме того, в ТИК Печорского района назначен новый член комиссии с правом решающего голоса Людмила Маринова.

Напоминаем, что принятые постановления размещаются на официальном сайте в разделе «Документы».