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Политика

Нумерацию избирательных участков утвердили в Псковской области

Новая редакция единой нумерации избирательных участков при проведении выборов на территории Псковской области утверждена сегодня на 42-м заседании облизбиркома. К избирательным кампаниям в единый день голосования 2023 года на территории области сформировано 596 избирательных участков. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

Также члены комиссии утвердили результаты учёта объёма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий в апреле текущего года, и результаты проверки сведений о поступлении и расходовании средств за первый квартал 2023 года региональных отделений политических партий.

Кроме того, в ТИК Печорского района назначен новый член комиссии с правом решающего голоса Людмила Маринова. 

Напоминаем, что принятые постановления размещаются на официальном сайте в разделе «Документы».

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