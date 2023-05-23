Профессиональные навыки педагогов – выпускников ПсковГУ оценят эксперты

23:36, 23 мая 2023, ПАИ

Экспертная комиссия даст независимую оценку квалификации студентов ПсковГУ — будущих педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Выпускники вуза, обучающиеся на направлениИ подготовки «педагогическое образование», покажут свои знания на экзаменах. Сегодня эксперты оценивали уровень подготовки студентов, получивших высшее образование по профилям «русский язык и литература» и «математика». 25 мая экзамены предстоят будущим учителям истории и обществознания.

Независимая оценка квалификации в сфере образования организуется на базе вуза уже второй год подряд. В прошлом году в пилотном проекте приняли участие 22 выпускника. Помимо этого, в ПсковГУ открыли структурное подразделение «Экзаменационный центр», подготовили группу предметных и технических экспертов.

В этом году студенты вновь получили уникальную возможность подтвердить по окончании университета две квалификации — академическую (бакалавр) и профессиональную (по русскому языку, по литературе, математике). Экзамен состоит из теоретической и практической частей. При условии успешной сдачи теории участник профессионального экзамена допускается к практической части, которая предполагает выполнение кейсовых заданий.

Результаты экзамена демонстрируют соответствие студента требованиям профессионального стандарта, что существенно сокращает дистанцию между потенциальным работодателем и выпускником университета.