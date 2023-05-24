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Политика

Вернуть остановку по требованию попросили жители Моглино Владимира Кузя

С просьбой вернуть на трассе остановку по требованию обратились жители деревни Моглино Псковского района к депутату Псковского областного Собрания Владимиру Кузю в общественной приёмной «Единой России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

По словам пенсионерки Валентины Коробицыной, остановка по требованию на пересечении автодороги Моглино - Ветошка и поворота на деревню Чернецово существовала более 20 лет, но в прошлом году автоперевозчик перестал забирать и высаживать пассажиров на этом месте, сославшись на требования безопасности – для того чтобы высаживать и забирать в этом месте пассажиров, необходимо установить типовой остановочный комплекс. «Теперь народ вынужден ходить по обочине на федеральную трассу. Например, мне до автобусной остановки приходится проходить 1 км 100 метров», – на собственном примере рассказала об общей проблеме Валентина Коробицына.

В марте этого года местные жители обратились в областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству. В полученном ответе сообщалось, что проект организации дорожного движения обустройство автобусной остановки в данном месте не предусматривает, но, руководствуясь интересами граждан, «Псковавтодор» рассмотрит такую возможность в 2023-2024 годах. Посетительницы общественной приёмной попросили содействия депутата в ускорении процесса.

«Есть понятия бюджет и планирование. Вы обратились в 2023 году, деньги на текущий год уже все распределены, потому что есть такие же граждане, которые тоже хотят новую остановку или ремонт дороги. Если будет экономия средств, я уверен, остановку вам сделают в этом году, но просто так деньги ниоткуда не появятся», – объяснил механизм формирования бюджетных расходов Владимир Кузь.

Согласившись с аргументацией, посетительницы приёмной всё же попросили депутата взять вопрос под личный контроль. Владимир Кузь пообещал направить в областное правительство запрос и выяснить, возможно ли обустройство остановочного комплекса в текущем году.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Кроме того, по просьбе посетительниц приёмной Владимир Кузь рассказал о перспективах догазификации деревни Моглино. Согласно первоначальным обязательствам, «Газпром» должен был подвести газ к домовладениям ещё год назад, но на основании подписанного гражданами дополнительного соглашения эти сроки сдвинуты на декабрь 2023 года. Депутат заверил, что запросит в «Газпроме» конкретный график выполнения работ по догазификации Моглино и поделится полученной информацией.

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