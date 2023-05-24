Чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора пройдёт в Псковской области

16:05, 24 мая 2023, ПАИ

V открытый чемпионат и первенство по тактической стрельбе на кубок губернатора Псковской области пройдут уже в эти выходные. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

На полигоне встретятся команды юнармейцев и сотрудников спецподразделений, которые будут соревноваться в тактической и практической стрельбе, а также демонстрировать спортивную подготовку. Лучшие команды будут определены по нескольким номинациям.

«Это соревнование для настоящих профессионалов и тех, кто стремится стать лучшим, кто с оружием в руках защищает нашу страну, и тех, кто увлекается стрельбой. Но главное – оно объединяет сильных духом людей, чья воля к победе сильнее любых обстоятельств. До встречи на чемпионате!» – написал Михаил Ведерников.