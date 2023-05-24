Печорские полицейские задержали пьяного водителя без прав

17:40, 24 мая 2023, ПАИ

44-летнего мужчину, управлявшего мопедом, задержали на улице Мира в Печорах 22 мая. После проверки выяснилось, что у гражданина нет прав на управление транспортными средствами, сообщает газета «Печорская правда».

После проведения медосвидетельствования у него зафиксировали состояние алкогольного опьянения. В итоге нарушитель по решению мирового суда получил десять суток административного ареста. Мопед поместили на спецстоянку.



Кроме того, 24 мая на Псковском шоссе в Печорах сотрудник ГИБДД остановил для проверки документов автомобиль BMW-520.

За рулём иномарки находился 25-летний мужчина. Оказалось, что у водителя не имеется прав на управление транспортным средством. И ранее печерянин уже привлекался к административной ответственности по аналогичному поводу. На момент совершения правонарушения мужчина был трезв. BMW с помощью эвакуатора поместили на спецстоянку,



Отметим, что с начала 2023 года сотрудники ДПС задержали и отправили на спецстоянку более 15 двухколёсных транспортных средств и более 20 автомобилей.