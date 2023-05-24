Госдума планирует привлекать школьников к общественно полезному труду

19:54, 24 мая 2023, ПАИ

В Думу внесли проект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду, сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению, один из авторов законопроекта Ольга Казакова, передаёт корреспондент ТАСС.

«Данным законом мы предлагаем рассматривать ученика не как наблюдателя за трудом других, а как созидателя. Ещё одна новелла законопроекта касается обязательности участия учеников в общественно полезном труде: в высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, в помощ библиотеке, музею», — приводит пресс-служба комитета слова Казаковой. При этом будут учитываться возраст и особенности здоровья учеников.