Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Госдума планирует привлекать школьников к общественно полезному труду

В Думу внесли проект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду, сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению, один из авторов законопроекта Ольга Казакова, передаёт корреспондент ТАСС.

«Данным законом мы предлагаем рассматривать ученика не как наблюдателя за трудом других, а как созидателя. Ещё одна новелла законопроекта касается обязательности участия учеников в общественно полезном труде: в высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, в помощ библиотеке, музею», — приводит пресс-служба комитета слова Казаковой. При этом будут учитываться возраст и особенности здоровья учеников.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>













24 мая 2023

Вернуть остановку по требованию попросили жители Моглино Владимира Кузя
24 мая 2023

Началась видеотрансляция пресс-конференции главы Пскова Бориса Елкина
23 мая 2023

«Со Шнуром было бы веселее» – Игорь Романов на «Серебряном дожде». Главное

23 мая 2023

Игорь Романов поддерживает внедрение ДЭГ
23 мая 2023

Комплексное развитие Дедовичского района обсудил Михаил Ведерников

22 мая 2023

Общероссийский форум молодёжных избирательных комиссий могут провести в Пскове
22 мая 2023

С отчётом перед областным Собранием выступит 1 июня губернатор Михаил Ведерников
21 мая 2023

Видеоверсию встречи Михаила Ведерникова и участников форума избиркомов покажет «Первый Псковский»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...