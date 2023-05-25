Помощь раненым участникам СВО оказали жители Пустошки

00:10, 25 мая 2023, ПАИ

Помощь раненым военнослужащим, находящимся в одном из военных госпиталей Псковской области, оказали неравнодушные жители Пустошкинского района, сообщила газета «Вперёд».

Владимир Сизов, Антон Сизов и Владимир Румянцев, предприниматель из Москвы, проживающий в деревне Лешни, доставили в госпиталь ортопедическую кровать, кресло-каталку, медицинские расходные материалы.

Врачи отмечают, что подобное оборудование помогает в уходе за ранеными после операций и в период реабилитации.