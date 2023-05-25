Представители Псковского облизбиркома принимают участие в международной конференции

11:18, 25 мая 2023, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и заместитель председателя Сергей Кулаков принимают участие в международной научно-практической конференции «Теория и практика избирательного процесса». Мероприятие проходит в Минске. Об этом сообщается в телеграм-канале облизбиркома.

Белорусские и зарубежные парламентарии, представители научной и педагогической общественности, исполнительных и распорядительных органов, аналитики и эксперты в электоральной сфере, представители центральных избирательных органов стран СНГ станут участниками конференции и обсудят подготовку и проведение избирательных кампаний.

Также на мероприятии затронут темы совершенствования избирательного законодательства, применения современных избирательных технологий, повышения правовой грамотности избирателей и другое.