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Политика

Представители Псковского облизбиркома принимают участие в международной конференции

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и заместитель председателя Сергей Кулаков принимают участие в международной научно-практической конференции «Теория и практика избирательного процесса». Мероприятие проходит в Минске. Об этом сообщается в телеграм-канале облизбиркома.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Белорусские и зарубежные парламентарии, представители научной и педагогической общественности, исполнительных и распорядительных органов, аналитики и эксперты в электоральной сфере, представители центральных избирательных органов стран СНГ станут участниками конференции и обсудят подготовку и проведение избирательных кампаний.

Также на мероприятии затронут темы совершенствования избирательного законодательства, применения современных избирательных технологий, повышения правовой грамотности избирателей и другое.

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