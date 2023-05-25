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Политика

Песков: Заявления украинской разведки о Путине как о «цели номер один» – террористические

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал террористическими заявления украинской разведки о том, что президент России Владимир Путин является «целью номер один». Высказывание представителя Кремля приводит ТАСС.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Владимир Путин возглавляет список приоритетных целей, поскольку он «координирует и решает, что происходит».

Песков также ответил на вопрос о том, планируется ли усиление охраны президента России в связи с заявлением замглавы ГУР. «Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают», – сказал пресс-секретарь.

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