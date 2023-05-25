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Политика

Личный приём жителей Псковской области провела помощник полпреда президента РФ в СЗФО Елена Малинина

Личный приём граждан в Псковской области провела помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Елена Малинина 24 мая. Об этом ПАИ сообщили в аппарате полномочного представителя.

В своих обращениях на имя президента России Владимира Путина жители Псковской области просили оказать содействие в решении вопросов благоустройства, ремонта дорог и моста, обеспечения надлежащего водоснабжения, устройства уличного освещения.

В результате проверки было установлено, что часть проблемных вопросов уже решили органы власти Псковской области и органы местного самоуправления. «Однако ряд мероприятий ещё находится в процессе реализации, требует внимания и контроля для надлежащего завершения», – отметили в аппарате.

В приёме приняли участие заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, и. о. прокурора Псковской области Алексей Попов, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков и главы администраций соответствующих муниципальных образований.

«По итогам приёма по каждому из обращений губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову дали поручения о решении поставленных заявителями вопросов с конкретными сроками проведения запланированных мероприятий и докладом об итогах проделанной работы в адрес президента Российской Федерации», – заключили в аппарате.

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