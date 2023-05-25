Антон Минаков: ЛДПР – это партия, устремлённая в будущее

16:44, 25 мая 2023, ПАИ

Программная статья лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого опубликована в «Российской газете». Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении партии.

В статье председатель Либерально-демократической партии России обозначил ключевые инициативы и направления работы.

«Выход статьи можно назвать историческим для отечественного парламентаризма. Эта программа обозначила вектор качественного развития ЛДПР - старейшей политической партии России - после ухода из жизни её основателя Владимира Жириновского», - отметили в региональном отделении ЛДПР.

Леонид Слуцкий состоит в ЛДПР с 1999 года.

«Депутат был приближен к Владимиру Вольфовичу и даже стал одним из немногих, к кому прислушивался Жириновский. Основатель Либерально-демократической партии России уважал Леонида Слуцкого за вдумчивость, образованность, дипломатичность и умение вести сложные международные переговоры», - рассказали в партии.

27 мая исполнится год с момента избрания Леонида Слуцкого педседателем ЛДПР.

«За это время партия, сохранив наследие её основателя, взяла курс на качественно новое взаимодействие с правительством России и последовательную работу с населением страны. ЛДПР взяла под крыло российских волонтеров СВО, оказывает адресную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Благодаря партийцам, получить субсидию на оплату ЖКУ станет гораздо проще», - добавили в реготделении.

За последние месяцы ЛДПР участвовала в принятии ключевых для развития страны законов, а депутаты фракции часто становились инициаторами наиболее полезных для населения законопроектов.

«В программной статье Леонида Слуцкого озвучены новаторские для нашей страны предложения. В частности, лидер ЛДПР предлагает ввести в стране четырёхдневную рабочую неделю. Такая мера, по его мнению, поможет россиянам больше времени уделять семье, что крайне важно для повышения демографии. А превышение смертности над рождаемостью на протяжении многих лет подряд - одна из самых главных проблем в Псковской области. По данным Росстата, в 2021 году у нас родилось 5051 человек, а скончалось 13 382. Это очередной рекорд со знаком минус», - прокомментировал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

Среди других предложений ЛДПР: введение четырёхдневной рабочей недели, выдача не только материнского, но и отцовского капитала.

Уделил Леонид Слуцкий внимание ещё одной теме – поведению мигрантов в России. «У нас в стране любой иностранец может жить в достатке и комфорте, но традиционное радушие русских людей некоторыми воспринимаются как слабость», - отметили в партии. Поэтому Лидер ЛДПР считает, что мигранты, желающие стать россиянами, должны вести себя дружелюбно и уважать нашу религию, язык и традиции.

По мнению Леонида Слуцкого, ЛДПР – это партия молодых по духу людей разных возрастов, вероисповеданий, живущих во всех без исключения субъектах Российской Федерации, партия, устремленная в будущее.