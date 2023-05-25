Открылся приём заявок на конкурс видеороликов в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

17:29, 25 мая 2023, ПАИ

В преддверии IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» 25 мая начался конкурс «Киностарт», в котором могут принять участие все жители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Все желающие представят собственный видеоролик, а зрители фестиваля поучаствуют в голосовании и определят победителя. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу фестиваля и покажут на одной из площадок. На церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции кинофестиваля. Приём заявок на конкурс ведётся по 26 июня.

На конкурс принимаются короткометражные фильмы разных форматов, отснятые с июля 2022 года по июнь 2023 года. Направления: лучший игровой короткометражный фильм (длительность до 15 минут), лучший документальный короткометражный фильм (длительность до 25 минут), лучшее аудиовизуальное произведение в свободном жанре (клип, ролик, репортаж и так далее, длительность до семи минут).

В состав кураторской группы войдут PR-директор МКФ «Западные ворота», пресс-секретарь киностудии «Ленфильм», журналист Артемий Аграфенин и кинорежиссёр, руководитель учебного центра «Ленфильм» Андрей Егоров. Кураторы дают старт образовательному и съёмочным периодам, участвуют в организации и проведении кинолектория. Также кураторы готовы оказать участникам необходимую консультацию по вопросам кинопроизводства в период до окончания приёма заявок на конкурс.

Подать заявку на конкурс видеоработ можно здесь.

О том, как проходил международный кинофестиваль «Западные ворота» в предыдущие годы, можно посмотреть в специальном сюжете ПАИ здесь.