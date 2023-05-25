Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

С 1 июня мультфильмы Хаяо Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах

Мультфильмы Хаяо Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 июня, сообщил корреспондент ТАСС.

Скриншот приложения «Кинопоиск»

Дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ, сообщил источник в отрасли.

На страницах мультфильмов на «Кинопоиске» появились уведомления, что картины доступны пользователям до 31 мая. Речь идёт о фильмах «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Навсикая из долины ветров», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Ведьмина служба доставки», «Ветер крепчает», «Рыбка Поньо на утёсе», «Шёпот сердца», «Небесный замок Лапута» и других.

Сейчас все эти мультфильмы можно приобрести на «Кинопоиске» за 1 рубль.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 мая 2023

С 1 июня мультфильмы Хаяо Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах
25 мая 2023

Личный приём жителей Псковской области провела помощник полпреда президента РФ в СЗФО Елена Малинина
25 мая 2023

Представители Псковского облизбиркома принимают участие в международной конференции

25 мая 2023

Помощь раненым участникам СВО оказали жители Пустошки

24 мая 2023

Вернуть остановку по требованию попросили жители Моглино Владимира Кузя
24 мая 2023

Началась видеотрансляция пресс-конференции главы Пскова Бориса Елкина
23 мая 2023

«Со Шнуром было бы веселее» – Игорь Романов на «Серебряном дожде». Главное

23 мая 2023

Игорь Романов поддерживает внедрение ДЭГ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...