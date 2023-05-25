С 1 июня мультфильмы Хаяо Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах

20:04, 25 мая 2023, ПАИ

Мультфильмы Хаяо Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 июня, сообщил корреспондент ТАСС.

Дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ, сообщил источник в отрасли.

На страницах мультфильмов на «Кинопоиске» появились уведомления, что картины доступны пользователям до 31 мая. Речь идёт о фильмах «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Навсикая из долины ветров», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Ведьмина служба доставки», «Ветер крепчает», «Рыбка Поньо на утёсе», «Шёпот сердца», «Небесный замок Лапута» и других.

Сейчас все эти мультфильмы можно приобрести на «Кинопоиске» за 1 рубль.