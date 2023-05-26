Борис Елкин: Приоритет работы администрации Пскова – благополучие граждан

10:14, 26 мая 2023, ПАИ

Приоритет работы администрации Пскова заключается в благополучии жителей. Об этом заявил глава города Борис Елкин на 11-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва сегодня, 26 мая, передает корреспондент ПАИ.

«Приоритетом своей работы администрация Пскова и я, как глава города, ставим благополучие наших граждан, которое заключается в повышении качества жизни, уровня образования, доступности рынка труда, развитии комфортной городской среды, открытости власти и вовлеченности горожан в общественно-культурную жизнь города», - подчеркнул глава города.

Напомним, 24 мая в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция с главой Пскова Борисом Елкиным. Новости с мероприятия можно прочитать по ссылке.