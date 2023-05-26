Псковичей приглашают на концерт органной музыки 3 июня

11:02, 26 мая 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на концерт органной музыки «Органный променад», который пройдёт в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви 3 июня в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в храме.

На концерте выступит органистка Мария Макаренко, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

На мероприятии прозвучат музыкальные произведения XVII-XXI веков: немецких композиторов эпохи барокко Иоганна Каспара Фердинанда Фишера и Иоганна Себастьяна Баха, итальянца Антонио Лучио Вивальди, композиторов-романтиков французов Габриэля Форе и Леона Боэльмана, британца Перси Истмана Флетчера, итальянца Винченцо Антонио Петрали и современного американского композитора и органиста Чарльза Каллахана. Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох.

Посещение концерта возможно по пригласительным за пожертвование. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.

Возрастное ограничение 10+.