До ста вопросов горожан обрабатывают специалисты администрации Пскова ежедневно

11:08, 26 мая 2023, ПАИ

До ста вопросов горожан обрабатывают специалисты администрации Пскова ежедневно. Об этом сообщил глава города Борис Елкин, выступая с отчётом о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«Администрация Пскова продолжает вести активную работу с гражданами. В 2022 году отработано более четырёх тысяч обращений, которые поступили по почте, в электронном виде и на личных приёмах. Обратная связь с псковичами установлена и через социальные сети. Ежедневно специалисты обрабатывали до 100 вопросов псковичей в соцсетях», – отметил Борис Елкин.

Борис Елкин уточнил, что в основном обращения касались дорог, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий и уборки города.

«Отмечу, что общение с гражданами через соцсети позволяет оперативно реагировать на актуальные вопросы и помогать людям в решении их насущных проблем», - заключил Борис Елкин.