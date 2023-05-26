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Политика

До ста вопросов горожан обрабатывают специалисты администрации Пскова ежедневно

До ста вопросов горожан обрабатывают специалисты администрации Пскова ежедневно. Об этом сообщил глава города Борис Елкин, выступая с отчётом о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Администрация Пскова продолжает вести активную работу с гражданами. В 2022 году отработано более четырёх тысяч обращений, которые поступили по почте, в электронном виде и на личных приёмах. Обратная связь с псковичами установлена и через социальные сети. Ежедневно специалисты обрабатывали до 100 вопросов псковичей в соцсетях», – отметил Борис Елкин.

Борис Елкин уточнил, что в основном обращения касались дорог, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий и уборки города. 

«Отмечу, что общение с гражданами через соцсети позволяет оперативно реагировать на актуальные вопросы и помогать людям в решении их насущных проблем», - заключил Борис Елкин. 

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