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Политика

Михаил Иванов: Депутаты положительно оценили деятельность Бориса Елкина в 2022 году

Во время заседания 11-й сессии Псковской городской Думы Борис Елкин обстоятельно и в полном объёме доложил депутатам о тех мероприятиях и тех позициях жизни города, которые состоялись в 2022 году. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПАИ высказал заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов.

«Депутаты с вниманием выслушали всё это. Было задано несколько вопросов со стороны депутатов, на которые были получены исчерпывающие ответы со стороны главы города», – рассказал Михаил Иванов.

Заместитель председателя Псковской городской Думы отметил, что эти вопросы касались в том числе и различных перспектив в жизни города. Михаил Иванов также обратил внимание, что в ходе заседания депутаты передали Борису Елкину слова благодарности от своих избирателей.

По его словам, особенно жители выделили заслугу главы города в появлении в городе большего количества школ, ремонте дорог.

«Значительно улучшились некоторые позиции в жизнедеятельности города. <...> Поэтому со стороны депутатов было высказано положительное мнение о деятельности главы города и администрации и пожелание дальнейших успехов в работе», – подытожил Михаил Иванов.

Напомним, что сегодня депутаты Псковской городской Думы утвердили отчёт главы Пскова Бориса Елкина о результатах его деятельности и работы администрации Пскова за 2022 год.

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