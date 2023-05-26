Депутаты городской Думы утвердили отчёт главы Пскова
Депутаты Псковской городской Думы утвердили отчёт главы Пскова Бориса Елкина о результатах его деятельности и работы администрации Пскова за 2022 год. Как передаёт корреспондент ПАИ, за отчёт проголосовал 21 депутат, против – два.
Прежде парламентарии задали главе ряд вопросов: о строительстве водозабора в районе Псковкирпич, скосе борщевика на городских окраинах, перспективах строительства третьей очереди улицы Кузбасской Дивизии, участии в программе ФКГС, проблемах в процессе проектирования дорог в микрорайоне Овсище, возможности установки видеокамер в микрорайонах для избежания вандализма, возможности установки съездов с отремонтированной улицы Труда.
Глава города отметил, если все стороны готовы к диалогу, то администрация Пскова готова поддерживать любые инициативы, если это направлено на благо города.
В заключение глава Пскова Борис Елкин поблагодарил депутатов за утверждение отчёта.
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