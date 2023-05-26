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Общество

120 псковских школьников в Печорском районе стали участниками модуля от МЧС

120 старшеклассников из Псковской области стали участниками модуля от регионального МЧС в рамках пятого открытого чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Андрей Никулин.

Для детей организовали несколько интерактивных учебных площадок, среди которых был скалодром и место ДТП, на котором специалисты ликвидировали последствия условной аварии. Юные жители Псковской области смогли принять участие в пожарной эстафете, увидеть пожарно-спасательную технику и вооружение и потренироваться в меткости при сбивании мишеней из настоящего пожарного ствола.

«Надеюсь, детям всё очень понравилось. Основная цель мероприятия – приучить детей к пожарной охране, соблюдению мер пожарной безопасности. Надеюсь, что кто-то из них сегодня даже выбрал свою будущую профессию», – подчеркнул Андрей Никулин.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, в заключительный день ребят ждут соревнования по пулевой стрельбе и военизированная эстафета. Впервые в чемпионате примут участие школьники из Витебской области Белоруссии.

Напомним, первый чемпионат по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялся в мае 2019 года и с тех пор проходил ежегодно. В нём традиционно принимают участие не только лучшие стрелки Псковской области, но и других регионов, а также юнармейские отряды.

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